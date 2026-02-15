تشهد العاصمة الرياض هذه الأيام حراكاً رياضياً استثنائياً مع انطلاق النسخة السابعة من بطولة PIF Saudi Ladies International التي يستضيفها «نادي الرياض للغولف». هذه البطولة التي تفتح ستار موسم الجولات الأوروبية للسيدات (LET) لعام 2026 لم تعد مجرد منافسة رياضية بل أصبحت منصة عالمية تعكس طموحات رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة وتعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة للرياضة العالمية.



أرقام قياسية وجوائز هي الأعلى



تُعد البطولة هذا العام الأضخم في مسيرة الجولات الأوروبية للسيدات، حيث تبلغ قيمة الجوائز 5 ملايين دولار أمريكي، ما يحقق مبدأ المساواة في الجوائز مع بطولة الرجال، وهي خطوة رائدة وضعت الغولف السعودي في مقدمة المشهد العالمي. وتتنافس فيها 120 لاعبة من نخبة المصنفات عالمياً يمثلن أكثر من 30 دولة.



أجواء الضيافة.. عبق «نادي الرياض للغولف»



لا تكتمل الصورة دون الإشادة بالتنظيم المبهر والترتيبات اللوجستية في نادي الرياض للغولف، فقد تميزت البطولة هذا العام بكرم الضيافة والاستقبال الذي يعكس الهوية السعودية الأصيلة، حيث تم توفير مناطق مخصصة للجماهير والإعلاميين تقدم تجربة متكاملة من الأطعمة والأنشطة الترفيهية، إضافة إلى التنظيم الاحترافي الذي سهّل حركة الجماهير والإعلاميين، ما جعل متابعة المنافسات تجربة ممتعة وسلسة.



كيلسي بينيت.. إعجاب بالرياض وروح رياضية لافتة



من بين الأسماء البارزة في هذه النسخة تألقت اللاعبة الأسترالية الصاعدة كيلسي بينيت (Kelsey Bennett)، التي عبّرت في حديث خاص عن سعادتها البالغة بزيارتها الأولى للمملكة قائلة: «من المثير جداً أن أكون هنا لأول مرة، لطالما أردت زيارة السعودية، وأنا سعيدة جداً بوجودي في هذا الحدث».



ولم يقتصر حضور «بينيت» على الأداء الفني المميز في الملعب (حيث سجلت نتائج قوية بـ 5 ضربات تحت المعدل في الجولات الأولى)،



بل جسدت الروح الرياضية في أبهى صورها من خلال تفاعلها مع الجمهور والجيل الصاعد من الفتيات السعوديات. وفي لفتة إنسانية رقيقة أهدت «بينيت» كرة الغولف الخاصة بها لابنة الإعلامية ليلى الجابر كتذكار، مما يعكس الأثر الإيجابي الذي تتركه هؤلاء البطلات كقدوة ملهمة.



الصدارة والمنافسة



حتى منتصف البطولة اشتعلت المنافسة في صدارة الترتيب، حيث قدمت الإنجليزية ميمي رودز أداءً استثنائياً وسط مطاردة شرسة من لاعبات مثل كاساندرا ألكسندر وتشيوزي إيواي، مما يضعنا أمام نهائيات حابسة للأنفاس على ملاعب الرياض الخضراء.



إن نجاح بطولة PIF Saudi Ladies International هو نجاح لكل امرأة سعودية، وطموح وطني يتجاوز حدود الملاعب. شكراً للقائمين على هذا التنظيم المشرف وهنيئاً للرياض هذا العرس الرياضي العالمي.