أكد مدرب النصر «جيسوس» أن فريقه يقوم بالتحضير لكل مباراة على حدة، ويسعى للمواصلة في المنافسة على الدوري الذي يتصدره الهلال، وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب فوزه على الفتح ضمن دوري روشن: «المنافسة بين أربعة فرق، منهم النصر؛ ولذا نركز على جانب المواصلة في هذا المسار».



وأضاف: «هذا الموسم نقدم مستويات ونتائج إيجابية، والفارق بيننا وبين الهلال حالياً نقطة، وفي سنوات مضت كان الفارق بين الفريقين عدد أكبر من النقاط ولكن نحن نسير وفق المنافسة، وحينما حضرت للنصر كنت أؤمن بقدرة هذا الفريق في المنافسة، والآن المنافسة بوجود أندية عدة، وكما ذكرت هناك تنافس قوي بين 3 أو 4 فرق، ونسعى لنكون في مسارنا بالمنافسة على الدوري».



وعن تأخر إشراك اللاعب أيمن يحيى قال: «أيمن لاعب مميز ونسعى للاستفادة من عطائه في أوقات معينة، وحينما نشركه يقدم ما لديه، ولا نريد أن نضغط على اللاعب وهو يشارك محلياً وفي بطولة آسيا وينال الفرصة متى ما احتجنا له». وزاد: «الشباك النظيفة لفريقنا مجدداً ودائماً ما أرى أن الفريق الذي يحافظ على شباكه يكون الأقرب للفوز؛ ولذا أحرص على هذا الجانب ومع ضغط المباريات نواصل الانتصارات وهذا شيء جيد».



وعن سبب إبعاد اللاعبين الأساسيين في المباراة الماضية آسيوياً قال: «قررت استبعاد رونالدو واللاعبين الأساسيين؛ بهدف إراحتهم بسبب ضغط المباريات، ولم نستدعِ من اللاعبين الأجانب سوى البرازيليين بينتو ماتيوس وأنجيلو غابرييل والعراقي حيدر عبدالكريم».