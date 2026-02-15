ساهم اللاعب السعودي سعود عبدالحميد ،في استعاد فريقه« لنس»صدارة الترتيب العام لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على باريس أف سي (5 - 0) في المباراة التي جرت بينهما، في المرحلة الـ22 من المسابقة، بعد مشاركته الفعاله في المباراة، وسجل الأهداف كل من ويسلي سعيد في الدقيقتين (24 و38)، وفلوريان توفان في الدقيقة (58 من ركلة جزاء) والبديل ريان فوفانا في الدقيقتين (90 و90+5).



ورفع لنس بتحقيقه فوزه الثالث توالياً في المسابقة رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول، مستعيداً الصدارة بفارق نقطة، من باريس سان جيرمان الذي خسر أمام رين (1- 3)، وتراجع للمركز الثاني برصيد 51 نقطة.



وكان لنس خسر الصدارة في نهاية المرحلة الـ19 بعد سقوطه أمام مضيفه مرسيليا (1- 3)، علماً أنه اعتلاها للمرة الأولى هذا الموسم في نهاية المرحلة الـ14.



في المقابل تجمّد رصيد الفريق الباريسي عند 22 نقطة في المركز الـ15.



وأقيمت مباراتان في الجولة نفسها، ففي الأولى واصل فريق ليل نزيف النقاط بالتعادل على ملعبه ووسط جماهيره أمام بريست (1 - 1)، وفي الثانية تعثر فريق أولمبيك مارسيليا بعد التعادل مع ضيفه ستراسبورج بنتيجة (2 - 2).



وتختتم الجولة يوم غدٍ الأحد بأربع مباريات تجمع لوهافر مع تولوز، ومتز مع أوكسير، ولوريان مع أنجيه، وليون مع نيس.