أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، (السبت)، تعاقده مع المدرب الكرواتي إيغور تيودور لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم، خلفاً للدنماركي توماس فرانك.

بيان توتنهام

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «يسعدنا أن نؤكد تعيين إيغور تيودور مدرباً لفريق الرجال حتى نهاية الموسم، رهناً بالحصول على تصريح العمل».

وأضاف البيان: «ينضم إلينا إيغور بهدف واضح يتمثل في تحسين الأداء، وتحقيق نتائج إيجابية، والارتقاء في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، من خلال إضفاء مزيد من التنظيم والحماس والروح التنافسية على الفريق في مرحلة حاسمة من الموسم».

تيودور: مسؤولية واضحة

وفي أول تعليق له عقب توليه قيادة «السبيرز»، قال تيودور: «إنه لشرف كبير لي أن أنضم إلى هذا النادي في لحظة مهمة».

وتابع المدرب الكرواتي: «أدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي، وتركيزي واضح، ويتمثّل في تحقيق مزيد من الاتساق في أدائنا والمنافسة بثقة في كل مباراة».

واختتم تصريحاته قائلاً: «يضم هذا الفريق لاعبين ذوي جودة عالية، ومهمتي هي تنظيمهم، وتحفيزهم، وتحسين نتائجنا بسرعة».

موقف صعب

ويحتل توتنهام المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ)، برصيد 29 نقطة، بفارق 5 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.