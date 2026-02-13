سقط فريق أرسنال في فخ التعادل مع مضيفه برينتفورد بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت مساء (الخميس)، على ملعب «جي تك كوميونيتي»، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي (بريميرليغ).

مادويكي يفتتح التسجيل

انتظر أرسنال حتى الدقيقة 61 ليسجل أول أهداف اللقاء، بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى قابلها اللاعب نوني مادويكي برأسية في الشباك.



21

رد سريع من برينتفورد

ولم يستمر تقدم «المدفعجية» طويلاً، إذ أدرك برينتفورد التعادل بعدها بعشر دقائق فقط بضربة رأس أيضاً من اللاعب كين لويس بوتر.

ترتيب الفريقين

بهذا التعادل، رفع أرسنال رصيده إلى 57 نقطة في صدارة ترتيب البريميرليغ، بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

في المقابل، وصل رصيد برينتفورد إلى النقطة 40 في المركز السابع، ليحافظ على حظوظه في المشاركة الأوروبية الموسم القادم.



22