دخل قائد فريق الاتحاد فابينهو فترة الستة أشهر من عقده الحالي، الذي ينتهي في 31 يوليو القادم، ولم يتم حسم أمر بقائه من عدمه. ويعتبر ملف اللاعب لدى الإدارة الرياضية بالنادي التي ستحدد قرارها النهائي حيال تمديد عقده أو رحيله عن النادي.



ويعتبر النجم البرازيلي فابينهو أحد ركائز الفريق الاتحادي الأساسية في الوقت الحالي، ويحظى بدعم من جماهير العميد التي ترغب في بقائه ضمن خارطة الفريق في السنوات القادمة، نظير العطاءات الفنية الكبيرة التي يقدمها.



وكان فابينهو انضم لنادي الاتحاد في 31 يوليو 2023، بعقد لمدة 3 سنوات، ونجح في المساهمة في حصد لقبي كأس الملك ودوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الماضي.