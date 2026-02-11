حقق نجم الاتحاد، الجزائري حسام عوار، رقمين تاريخيين بعدما سجل ثلاثية في فوز فريقه على الغرافة القطري 7-0، في اللقاء الذي أقيم مساء (الثلاثاء) على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاءت سباعية الاتحاد بتوقيع يوسف النصيري في الدقيقة الثالثة، وحسام عوار الذي أضاف «هاتريك» في الدقائق 20 و58 و79، بينما سجل روجر فيرنانديز هدفين في الدقيقتين 49 و62 وأحرز دانيلو بيريرا هدفاً في الدقيقة 51.

عوار يكتب التاريخ آسيوياً

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، أصبح حسام عوار أول لاعب أجنبي في تاريخ الاتحاد بدوري أبطال آسيا يسجل ثلاثية في مباراة واحدة، ورابع لاعب بشكل عام بعد الثلاثي السعودي مرزوق العتيبي (2004)، ونايف هزازي (2009)، ومحمد نور (2009).

وأضافت الشبكة أن عوار أصبح أيضاً أول لاعب من الاتحاد يساهم بأربعة أهداف في مباراة واحدة منذ بدء توثيق هذه البيانات عام 2013.