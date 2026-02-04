أنهى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، والمدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد، المرحلة الأولى من برنامج الزيارات الميدانية لأندية دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك في إطار برنامج الإعداد المبكر لمشاركة المنتخب الوطني الأول في نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وشملت المرحلة الأولى زيارة أندية القادسية، التعاون، الاتحاد، الأهلي، النصر، والهلال، على أن تستكمل الزيارات لبقية الأندية خلال الفترة القادمة ضمن خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التكامل والشراكة الفنية بين المنتخب والأندية.



واستعرض المدير الفني للمنتخب الوطني خلال الزيارات مستهدفات مشاركة الأخضر في كأس العالم 2026 والأدوار التكاملية المطلوبة من الأندية في المواءمة مع الجهازين الفني والإداري للمنتخب، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.



وأكد رينارد حرص الجهاز الفني على متابعة أدق التفاصيل المتعلقة باللاعبين المرشحين للانضمام إلى المنتخب، سواء على المستوى اللياقي أو الفني أو المؤشرات البدنية، إضافة إلى الالتزام ببرامج متكاملة تشمل معدلات النوم، والتغذية، والتكوين العضلي، في إطار منهجية علمية تهدف إلى رفع جودة الإعداد.



من جانبه، طالب ياسر المسحل، منتقدي روزنامة المسابقات السعودية، بمساعدة لجنة المسابقات واتحاد الكرة بإيحاد حل مناسب للعب مباراتي نصف نهائي كأس الملك، وقال: «لا نريد أن نلعب في العشر الأواخر من رمضان ولكن نعاني من ضغط روزنامة المسابقات قبل مونديال أمريكا، أعطوني حلا». وأشاد المسحل بتعاون الأندية ومجالس إداراتها وأجهزتها الفنية والإدارية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس وعيًا مؤسسيًا بأهمية العمل المشترك، ويجسد نهج الاتحاد الجديد القائم على التكامل ومشاركة أصحاب المصلحة بما يخدم المنتخبات الوطنية ويدعم حضورها التنافسي في المحافل الدولية.



وأضاف أن هذه الزيارات تأتي ضمن منهجية عمل تهدف إلى توحيد الجهود وتبادل البيانات والمعلومات الفنية والطبية بين الاتحاد والأندية، بما يضمن اتخاذ القرارات الفنية وفق معايير دقيقة تخدم مصلحة اللاعب والمنتخب في آن واحد.