أعلن الهلال تفاصيل الحالة الطبية لثنائي الفريق؛ الصربي سيرجي سافيتش، ومتعب الحربي، ونشر حساب النادي عبر منصة «إكس» أن الثنائي خضع لفحوصات طبية وجلسات علاجية داخل عيادة النادي، من أجل الوقوف على طبيعة الإصابات التي لحقت باللاعبين خلال مباراة الفريق الدورية أمام الأهلي.



وكشفت الفحوصات الطبية الدقيقة عن تعرض سافيتش لكدمة بسيطة في منطقة الصدر، وبدأ اللاعب تنفيذ برنامجه العلاجي من أجل العودة سريعاً للمشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية. أما متعب الحربي، فأكد التقرير الطبي أنه يعاني من كدمة في عضلة الساق الخلفية، ومن المتوقع غيابه من 3-7 أيام حسب استجابة اللاعب للعلاج.