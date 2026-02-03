رفع مجلس إدارة شركة نادي الهلال، برئاسة الأمير نواف بن سعد، أسمى عبارات الشكر والتقدير للأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، العضو الذهبي للنادي، تقديراً لدعمه غير المحدود وتكفّله الكامل بقيمة صفقة التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، عقب استكمال إجراءات توقيعه وانضمامه رسمياً إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

دعم متواصل ووقفات تاريخية

وأكد المجلس أن مبادرة الأمير الوليد بن طلال بتحمّل قيمة الصفقة تُجسّد نهجه الدائم في دعم الهلال، مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتي امتداداً لمسيرة طويلة من الوقفات التاريخية مع النادي على مدى عقود. ولفت إلى أن الأمير الوليد تكفّل بكامل قيمة سبع صفقات أبرمها الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2025–2026، في إطار حرصه المستمر على تعزيز مكانة «الزعيم» على مختلف الأصعدة.

حافز لمواصلة العمل وإسعاد الجماهير

وبيّن مجلس الإدارة أن الدعم المؤثر والمتواصل من العضو الذهبي يُعد دافعاً قوياً لمضاعفة الجهود في جميع المسارات، بهدف تلبية تطلعات جماهير الهلال وتحقيق طموحات محبيه في مختلف البطولات والاستحقاقات.

إعلان رسمي عن الصفقة

وكان نادي الهلال قد أعلن، قبل ساعات، تعاقده رسمياً مع النجم الفرنسي كريم بنزيما قادماً من صفوف نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في واحدة من أبرز صفقات الموسم.

«كريم في معقل الزعيم»

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على منصة «إكس» صورة لبنزيما مرتدياً قميص الهلال، مرفقة بتعليق: «كريم في معقل الزعيم»، في رسالة حظيت بتفاعل واسع من جماهير النادي.

خلافات أنهت مسيرة بنزيما مع الاتحاد

وشهدت الأيام الماضية تسريبات إعلامية تناولت أسباب الخلاف بين كريم بنزيما ونادي الاتحاد، أشارت إلى أن إدارة النادي عرضت على اللاعب تجديد عقده مقابل حقوق الصور فقط، الأمر الذي أثار استياء النجم الفرنسي، وأسهم في ابتعاده عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.