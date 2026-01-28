كشف تقرير صحفي عن تحرك سعودي للتعاقد مع النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لاعب باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي

استفسارات أولية

وبحسب شبكة «سكاي سبورتس»، فإن شخصيات بارزة في الدوري السعودي بدأت بالفعل استفسارات أولية حول إمكانية التعاقد مع ديمبلي، أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، تمهيداً لضمه في الميركاتو المقبل.

وأضاف التقرير أن هناك عرضاً مالياً ضخماً قيد التجهيز لمحاولة استقطاب اللاعب من باريس سان جيرمان إلى الدوري السعودي بعد انتهاء كأس العالم 2026.

تركيز ديمبلي الحالي ومستقبل مفتوح

وأشار التقرير إلى أن تركيز اللاعب بجائزة الكرة الذهبية 2025 ينصب حالياً بشكل كامل على تحقيق النجاحات مع باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، إلا أن مستقبله قد يصبح مطروحاً للنقاش عقب نهاية مونديال 2026.

عثمان ديمبلي يحتفل اثناء تسجيل أحد الأهداف

خطة لتعويض النجوم الراحلين



وتأتي هذه التحركات في ظل اقتراب انتهاء عقود عدد من نجوم الدوري السعودي بنهاية الموسم الجاري، حيث يعمل المسؤولون عن المسابقة على جلب مواهب عالمية مميزة للحفاظ على مستوى البطولة، بحسب التقرير ذاته.

صفقة تاريخية محتملة

ولفت التقرير إلى أنه في حال إتمام الصفقة، فإنها ستكون الأكبر في تاريخ الدوري السعودي منذ تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2023.

موقف باريس سان جيرمان



من جانبه، أبدى باريس سان جيرمان استعداده لبدء محادثات مع ديمبلي بشأن تجديد عقده، رغم تبقي عامين ونصف في عقده الحالي، إلا أن رئيس النادي ناصر الخليفي شدد على ضرورة الالتزام بسقف الرواتب، حيث قال في تصريحات صحفية: «سياسة النادي واضحة، لدينا سقف لرواتب اللاعبين، ويجب على الجميع احترام ذلك، الفريق والنادي أهم من أي شخص آخر».

أرقام ديمبلي



وسجل اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً 49 هدفاً في 115 مباراة منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة مقابل 43 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، وقاد الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي.