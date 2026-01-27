يخوض فريق الأهلي لقاءً صعباً أمام ضيفه الاتفاق مساء اليوم (الأربعاء) عند تمام الساعة 8:30م في انطلاقة لقاءات الجولة 19 لدوري روشن السعودي للمحترفين. وفي التوقيت ذاته، يستضيف الفيحاء نظيره الخليج، فيما يلتقي النجمة بضيفه الرياض عند تمام الساعة 6:20م.

على استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يدخل فريق الأهلي لقاءه أمام ضيفه الاتفاق بحثاً عن مواصلة سلسلة انتصاراته والمنافسة على صدارة الدوري، إذ يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 40 حصدها من 12 انتصاراً وأربعة تعادلات وخسارة وحيدة، وله من الأهداف 29 وعليه 12 هدفاً، فيما يطمح الاتفاق لخطف النقاط الثلاث والاقتراب من مراكز القمة، إذ يحتل المركز السابع برصيد 29 نقطة حصدها من ثمانية انتصارات وخمسة تعادلات وأربع خسائر، وله من الأهداف 27 وعليه 26 هدفاً.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يستضيف النجمة نظيره الرياض بحثاً عن انتصاره الأول في الدوري والهروب من مراكز الهبوط، إذ يحتل النجمة المركز 18 برصيد أربع نقاط حصدها من أربعة تعادلات و13 خسارة، وله من الأهداف 17 وعليه 36 هدفاً، فيما يطمح فريق الرياض لمواصلة نتائجه الإيجابية لا سيما بعد تعادله المثير أمام المتصدر الهلال في الجولة الماضية، ويحتل الرياض المركز 16 برصيد 11 نقطة حصدها من انتصارين وخمسة تعادلات و10 خسائر، وله من الأهداف 14 وعليه 33 هدفاً.

وعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، وفي مواجهة مثيرة، يستضيف الفيحاء نظيره الخليج في لقاء يبحث كل منهما عن الفوز، لا سيما أصحاب الأرض والجمهور فريق الفيحاء، الذي يسعى للهروب من مراكز الخطر، إذ يحتل المركز 12 برصيد 17 نقطة حصدها من أربعة انتصارات وخمسة تعادلات وثماني خسائر، وله من الأهداف 16 وعليه 31 هدفاً، فيما يحتل الخليج المركز الثامن برصيد 25 نقطة جمعها من سبعة انتصارات وأربعة تعادلات وست خسائر، وله من الأهداف 37 وعليه 27 هدفاً.