وأشار إلى أن مسؤولي الدوري السعودي للمحترفين قد أجروا استفساراً استكشافياً بشأن وضعه، وذلك في أعقاب أزمته الأخيرة مع مدربه الهولندي، آرني سلوت، ورغم ذلك، لا توجد لدى ليفربول أي خطط لبيع صلاح في الشتاء المقبل، إذ تم إبلاغ ثلاثة أندية سعودية - الهلال، نيوم، والقادسية - بهذا الأمر، إلا أن رحيل صلاح عقب نهاية الموسم الحالي قد يكون مناسباً لجميع الأطراف.

A press report revealed that Saudi Pro League clubs are targeting to sign 50 global stars during the upcoming summer transfer window.

According to the website "talkSPORT," Saudi deal-makers are aiming to sign 50 foreign players at the peak of their careers next summer, with significant movements expected after the 2026 World Cup.

Mohamed Salah at the top of the list

The report indicated that Egyptian star Mohamed Salah, a player for English club Liverpool, will be one of the main targets for Saudi clubs.

It noted that officials from the Saudi Professional League have made an exploratory inquiry about his situation, following his recent crisis with his Dutch coach, Arne Slot. However, Liverpool has no plans to sell Salah next winter, as three Saudi clubs - Al Hilal, Neom, and Al Qadisiyah - have been informed of this matter. Nevertheless, Salah's departure at the end of the current season could be suitable for all parties involved.

Fernandes and Vinicius are candidates for transfer

In addition to Salah, there are many prominent names targeted by Saudi clubs, including Manchester United duo Bruno Fernandes and Casemiro, as well as Real Madrid star Vinicius Junior, along with Barcelona striker Robert Lewandowski. Many other players from the Premier League are also on the target list, such as Aston Villa duo Youri Tielemans and Amadou Onana, and Arsenal's Gabriel Martinelli.