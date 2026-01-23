كشف تقرير صحفي استهداف أندية الدوري السعودي التعاقد مع 50 نجماً عالمياً خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع «talkSPORT»، يسعى صناع الصفقات السعوديون للتعاقد مع 50 لاعباً أجنبياً في ذروة عطائهم الصيف المقبل، مع توقع تحركات كبيرة بعد كأس العالم 2026.

محمد صلاح على رأس القائمة

وأوضح التقرير أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، سيكون واحداً من الأهداف الرئيسية للأندية السعودية.

وأشار إلى أن مسؤولي الدوري السعودي للمحترفين قد أجروا استفساراً استكشافياً بشأن وضعه، وذلك في أعقاب أزمته الأخيرة مع مدربه الهولندي، آرني سلوت، ورغم ذلك، لا توجد لدى ليفربول أي خطط لبيع صلاح في الشتاء المقبل، إذ تم إبلاغ ثلاثة أندية سعودية - الهلال، نيوم، والقادسية - بهذا الأمر، إلا أن رحيل صلاح عقب نهاية الموسم الحالي قد يكون مناسباً لجميع الأطراف.

فيرنانديز وفينيسيوس مرشحان للانتقال

إلى جانب صلاح، هناك العديد من الأسماء اللامعة التي تستهدفها الأندية السعودية، من أبرزها، ثنائي مانشستر يونايتد برونو فرنانديز وكاسيميرو، ونجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، إضافة إلى مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي. كما يُدرَج العديد من اللاعبين الآخرين من الدوري الإنجليزي الممتاز في قائمة الأهداف، مثل ثنائي أستون فيلا يوري تيليمانس وأمادو أونانا، وغابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال.