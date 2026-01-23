أكد مدرب الفيحاء البرتغالي بيدرو مانويل أن فريقه لعب جيداً في المباراة التي خسرها اليوم أمام الهلال (1-4) في الجولة الـ(17) من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.



وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «لعبنا ضد فريق جاء من 20 انتصاراً، وفي المقابل أتينا من 7 مباريات لم نفز بها، وجودة لاعبيهم مختلفة، ويصنعون الفارق لفريقهم».



وأضاف: «لعبنا بشكل جيد وأظهرنا شجاعة خلال اللقاء، ولدينا شخصية كبيرة، وحاولنا العودة ولكن لم نوفق».



وأكد مانويل أن جدولة الدوري مرهقة للاعبيه، وسيحاول معالجة هذا الأمر من خلال التدوير بين اللاعبين واستغلال الجودة الفنية لديهم.



بدوره أكد مدرب الهلال الإيطالي سيميوني إنزاغي أن فريقه كان جيداً من بداية المباراة رغم التأخر بهدف، مبيناً أن الهدوء أسهم في عودتهم وتحقيق الفوز.



وقال: «سعينا للتسجيل من بداية المباراة، ولكن بعد استقبالنا للهدف عدنا، وفرضنا أسلوبنا ضد فريق منظم بشكل جيد».



وأضاف: «مطمئن لأداء المهاجمين خلال المباراة، كل منهم لديه الرغبة أن يعطي كل شيء في الملعب، ووجود نونيز على الجانب الأيسر لتغطية غياب سالم الدوسري، وإدارة الهلال تعمل بشكل متواصل لتدعيم الفريق سواء في الهجوم أو الوسط».