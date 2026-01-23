تُوِّج فريق القادسية بالمركز الأول والميداليات الذهبية في البطولة الشاطئية المفتوحة لكرة الماء في نسختها الخامسة، التي اختُتمت منافساتها في مدينة جدة، محتفظًا باللقب للموسم الثاني تواليًا، والثالث في تاريخه.



وقدم الفريق القدساوي مستويات فنية عالية في البطولة، ونجح في الفوز في جميع مبارياته بالعلامة الكاملة أمام كل من: الاتحاد 9-5، والصفا 11-9، وجدة 12-0، قبل أن يجدد تفوقه على الاتحاد في المباراة النهائية بنتيجة 14-9، مؤكدًا أحقيته بالتتويج باللقب.



وشهدت البطولة تألق قائد فريق القادسية لكرة الماء بدر الدغيثر، الذي استحق الحصول على جائزة كأس أفضل لاعب في البطولة.



وأعرب الدغيثر عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن التتويج جاء ثمرة للعمل الجماعي والالتزام الكبير من جميع عناصر الفريق، مبينًا أن الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي يعكس الروح العالية للفريق وحجم الجهد المبذول من اللاعبين والجهازين الفني والإداري.



وأكد أن الفوز بجميع المباريات دليل على الجاهزية والاستحقاق، وأن جائزة أفضل لاعب تمثل نتاجًا لعمل جماعي ودعم مستمر داخل الفريق.



وأضاف أن القادسية سيواصل العمل من أجل المحافظة على مكتسباته وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.