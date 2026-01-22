حققت لاعبة الريشة الطائرة بنادي النصر ياسمين عبدالجواد الميدالية الذهبية ضمن منافسات بطولة المملكة للناشئين 2025، التي استضافتها الصالة الرياضية في استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض على مدار 3 أيام، بمشاركة 85 لاعباً ولاعبة مثلوا 28 نادياً سعودياً.



وعبّرت ياسمين عبدالجواد لـ«عكاظ» عن مشاعرها بعد التتويج، قائلة: «شعرت بفرحة لا توصف، وكنت أتمنى وقتها أن يكون الكل حاضراً ويشاركني هذه الفرحة؛ ليروا فخري بإنجازاتي». وأكدت أن للأسرة دوراً محورياً في مسيرتها الرياضية، مضيفة: «للأسرة دور مهم جداً، خصوصاً من الجانب النفسي، وكل مرحلة أمر بها نشعر بمسؤولية أكبر وحاجة لدعم أكبر من أجل الاستمرارية والتميّز».



وشددت لاعبة النصر على أهمية الدعم الأسري، قائلة: «دعم الأبناء مسؤولية كبيرة، وتركهم أو عدم مشاركتهم يسبب إحباطاً وقد يؤدي إلى رغبة في الانسحاب. نصيحتي لكل أسرة: حتى وإن وجدتم عدم رغبة من أبنائكم بتواجدكم أثناء مشاركاتهم وبطولاتهم، فوجودكم مهم جداً ومؤثر نفسياً لهم وللكادر الإداري، فوجودكم قوة وسند، فلا تستهينوا بمشاعرهم».



وعن أصعب لحظة في مشوار البطولة، أوضحت: «كانت لحظة الضغط والتوتر قبل إحدى المباريات المهمة، خصوصاً مع ارتفاع التوقعات، لكني حاولت تهدئة نفسي، وركزت على اللعب نقطة بنقطة، وقلت لنفسي إني تمرنت كثيراً وسأقدر أتجاوز». وأشارت إلى أهمية الدعم الفني والإعداد النفسي، قائلة: «كان لهما دور كبير جداً، الدعم النفسي عزز ثقتي بنفسي، والإعداد الفني ساعدني أدخل كل مباراة وأنا عارفة إيش أبغى أسوي داخل الملعب».



وعن واقع الريشة الطائرة النسائية في السعودية، قالت: «أشوفها في تطور جميل وسريع، وفيه اهتمام واضح باللعبة وباللاعبات، والمرحلة القادمة تحتاج دعماً أكثر، وبطولات أكثر، وفرص احتكاك خارجية لاكتساب خبرة أكبر». وختمت حديثها قائلة: «الطموح لا يتوقف عند الذهبية، بل هي بداية جديدة، وأتطلع لمشاركات قارية وعالمية وتمثيل وطني بأفضل صورة».



والدة ياسمين لـ«عكاظ»: الميدالية رسالة بأن الطريق كان صحيحاً



من جهتها، أكدت والدة اللاعبة، الأخصائية الأسرية والاجتماعية دعاء زهران لـ«عكاظ»، أن الميدالية الذهبية تحمل قيمة معنوية كبيرة، وقالت: «بصراحة الميدالية تعني لي شيئاً كبيراً، ليس لأنها ذهبية فقط، بل لأنها نتيجة تعب طويل وتضحيات. أشعر أنها رسالة تؤكد أن الطريق كان صحيحاً، وأن كل الجهد لم يذهب سدى».



وفي ختام البطولة، تقدمت الدكتورة دعاء سامي زهران بالشكر لإدارة نادي النصر، وعلى رأسهم الأستاذ عبدالكريم الربيعة، وللمدربين، ولمسؤولة الفريق الأستاذة أميرة العرياني، على ما قدموه من جهود ودعم وتحفيز، أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدة أن أبناء الوطن مثلوا السعودية خير تمثيل، مع التمنيات لهم بمزيد من النجاحات في بطولة النخبة المقبلة.



النصر يتصدر حصيلة الميداليات



وشهدت البطولة تألقاً لافتاً لنادي النصر، الذي حقق 3 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية واحدة، وميدالية برونزية واحدة؛ إذ فاز بالمركز الأول زوجي بنات كل من ياسمين عبدالجواد والبتول المطيري، وبالمركز الأول فردي بنات رائدة محمد، وبالمركز الثالث فردي بنات البتول المطيري، كما حقق المركز الثاني زوجي أولاد اللاعبان يامن باشهاب وسعيد المطيري، إضافة إلى فوز عامر محمد بالمركز الأول فردي أولاد.