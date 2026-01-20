أوضح المدير الفني لفريق القادسية رودجرز أن فريقه يركز على تقديم أسلوبه الخاص داخل أرضية الملعب. وقال إن الجهاز الفني يعمل على تجهيز اللاعبين بالشكل الذي يساعدهم على الظهور بصورة تنافسية أمام أي فريق، مع السعي إلى جعل المباراة صعبة على المنافس. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهته المرتقبة أمام الاتحاد ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري روشن للمحترفين. وأشار إلى أن الفريق يمتلك الروح التنافسية والقدرة على تقديم مستوى جيد أمام فرق قوية مثل الاتحاد، مبيناً أن اللاعبين يتمتعون بعقلية إيجابية ويجري العمل باستمرار على تطوير هذا الجانب لديهم.



وأضاف أن تسجيل الهدف الأول يمثل عنصراً مهماً لما يمنحه من ثقة للاعبين أثناء المباراة، مؤكداً في الوقت نفسه حرصه على جاهزية جميع اللاعبين ومنح الفرصة للاعبين الشباب للمشاركة والاستفادة من هذه المواجهات.



وبيّن المدرب أن الفريق يعتمد على أسلوب هجومي مع الحرص على تحقيق التوازن في جميع المراكز، مشيراً إلى امتلاكه مجموعة متكاملة من اللاعبين الذين يحظون بثقته.



واختتم رودجرز حديثه بالتأكيد على وضوح النهج الفني مع اللاعبين، موضحاً أنهم يشهدون تطوراً مستمراً ويفهمون بشكل متزايد الطريقة التي يعمل بها الجهاز الفني داخل الملعب.