اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مشواره في الدور التمهيدي من البطولة الآسيوية الـ22 للرجال، بتحقيق فوز كبير على نظيره الأسترالي بنتيجة (42-24)، ضمن منافسات الجولة الثالثة.



وبهذا الانتصار، تصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بواقع (6) نقاط، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية على منتخبات إيران واليابان وأستراليا.



ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدور الرئيسي يوم الخميس القادم، على أن تتحدد أطراف مجموعة المنتخب السعودي عقب ختام جميع مباريات الدور التمهيدي للبطولة.



ويواصل أخضر اليد مشواره القاري بطموحات كبيرة، ساعياً لمواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة على بطاقة التأهل إلى بطولة العالم، إلى جانب السعي للمنافسة على اللقب الآسيوي.