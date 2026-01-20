يطمح منتخب اليابان بمواصلة التقدم نحو الفوز باللقب عندما يتواجه مع كوريا الجنوبية اليوم (الثلاثاء) عند تمام الساعة 2:30 ظهراً، فيما يواجه منتخب فيتنام نظيره الصيني عند تمام الساعة 6:30م وذلك ضمن نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 في السعودية.



على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يدخل منتخب اليابان لقاءه أمام نظيره الكوري الجنوبي بحثاً عن الفوز والوصول للنهائي بعد أن قدم مستويات قوية في البطولة كان آخرها انتصاره على منتخب الأردن في ربع النهائي بركلات الترجيح، وبذات الطموح يدخل كوريا الجنوبية هذا اللقاء بعد أن أثبت قوته في البطولة إذ تمكن من تجاوز المنتخب الأسترالي بنتيجة 2/1.



وأعرب غوا أويوا مدرب المنتخب الياباني عن طموحه في أن يواصل الفريق تقديم العروض القوية، وقال: كما قلت في بداية البطولة، نحن نعتمد على 23 لاعباً، ونحن نلعب بشكل جماعي، وسوف نقدم أفضل ما بوسعنا في مباراة نصف النهائي بغض النظر عن التشكيلة التي نعتمد عليها. فيما قال لي كيونغ-سوو مساعد مدرب جمهورية كوريا: «نحن سنخوض مباراة الدور قبل النهائي، بعدما قدم اللاعبون مستوى جيد للغاية في ربع النهائي، ونريد مواصلة اللعب على ذات النسق في مباراة اليابان الذي لم يخسر أي مباراة في البطولة، ولم يتلق مرماه أي هدف في دور المجموعات».



وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، يلتقي منتخب فيتنام بنظيره المنتخب الصيني ويسعى كل منهما للوصول للنهائي المرتقب، وكان المنتخب الفيتنامي قد تجاوز نظيره الإماراتي بنتيجة 3/ 2 في لقاء امتد لأشواط إضافية، فيما احتاج المنتخب الصيني لركلات الترجيح لتجاوز عقبة المنتخب الأوزبكي.



ويتطلع كيم سانغ-سيك مدرب فيتنام إلى مواصلة العروض الهجومية الجريئة، مع سعي فريقه للتتويج باللقب للمرة الأولى، وقال كيم: أنا سعيد جداً وأتشرّف ومتحمس للقدرة على المنافسة على اللقب إلى جانب جمهورية كوريا واليابان والصين، وعند العودة إلى مبارياتنا، من اللقاء أمام الأردن وصولاً إلى ربع النهائي ضد الإمارات، واجه لاعبونا الكثير من الصعوبات واللحظات القاسية أمام منافسين أقوياء لكنهم في كل مرة أظهروا روحاً قتالية عالية ولعبوا بذكاء ولهذا نحن في هذا الموقع الآن.



فيما أكد أنتونيو بوتشي مدرب منتخب الصين على أهمية لقاء الليلة إذ قال: بلوغ قبل النهائي يُعد حلماً كبيراً بالنسبة لنا، وسنقدم أفضل ما لدينا من أجل الوصول إلى النهائي، نحن نعرف فيتنام جيداً، بعدما لعبنا ضدهم مرتين أو ثلاث مرات من قبل. إنهم فريق منظم جداً، يصعب اختراقه، ويملك انتقالاً هجومياً استثنائياً، فلذا فإن المباراة ستكون بالتأكيد صعبة للغاية، لكن لاعبينا يدركون ذلك، وهم مستعدون للتحدي.