تستضيف العاصمة السعودية «الرياض»، وبالتحديد «مزرعة الخالدية»، بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة لمهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي – تايتل شو - من ٢٨ وحتى ٣١ يناير ٢٠٢٦، والتي تعتبر الحدث الأبرز عالميًا في روزنامة جمال الخيل العربية الأصيلة، والذي يجمع نخبة المرابط والملاك والمربين من «25» دولة من مختلف دول العالم بدعم سخي من مؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية.



ويحمل المهرجان إرثًا عريقًا واسمًا خالدًا ارتبط بدعم الخيل العربية الأصيلة والحفاظ على نقاء الجواد العربي الأصيل، ليشكّل منصة دولية تحتفي بالجمال، والأصالة، والأنساب العريقة، وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة عالميًا.



ومن المنتظر أن يشهد المهرجان منافسات رفيعة المستوى في عروض جمال الخيل العربية، بمشاركة «390» رأس تقريباً من نخبة الجياد المتوجة عالميًا، وتحت إشراف لجان تحكيم دولية مرموقة، بما يعكس المكانة العالمية التي يحظى بها الحدث ويؤكد ريادة المملكة في تنظيم كبرى المهرجانات المتخصصة في الجواد العربي.



وأكد مدير عام المهرجان صلاح العلي، بأنه تم تجهيز المكان وإنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال الخيل المشاركة من مختلف الدول والحفاظ على راحتها وسلامتها واستقبال الزوار وتوفير كافة سبل الراحة لمتابعة عروض الجمال وسط أجواء فروسية رائعة بتوجيهات عراب الخيل العربية الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة المهرجان وتحت إشراف الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المشرف العام على المهرجان.



يذكر أن عروض الجمال للمهرجان تقام تحت مظلة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة وبإشراف المنظمة الأوروبية لعروض الجمال «الإيكاهو» وتستمر لمدة أربعة أيام على التوالي حتى 31 يناير الجاري من الساعة الثالثة عصراً.



ويُتوقع أن يستقطب المهرجان حضورًا واسعًا من المهتمين والخبراء كما جرت العادة في كل نسخة واهتمام وتسليط إعلامي كبير ونقل تلفزيوني يغطي أغلب دول الوطن العربي ليؤكد في كل نسخة أن الجواد العربي سيظل رمزًا خالدًا للجمال والعزة والتاريخ، ورسالة ثقافية وإنسانية تتجاوز حدود المكان والزمان.