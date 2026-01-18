أكد مدرب نادي الخليج اليوناني جورجيوس دونيس، أن فريقه سيخوض مواجهة الأهلي ملتزماً بفلسفته الفنية المعتادة، مشدداً على أن هوية الفريق لا تتغير باختلاف المنافس، قبل مواجهتهما ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين، المقررة مساء الثلاثاء على ملعب «الإنماء» بمدينة جدة.



وقال دونيس خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء اليوم في مقر النادي: «نحن جاهزون لهذه المباراة كما هو الحال في بقية المواجهات، ونتعامل مع كل لقاء بالتركيز والجدية نفسيهما، ونلعب بانضباط دفاعي واضح ونهاجم بثقة، مع الحفاظ على التوازن المطلوب داخل الملعب».



وأوضح مدرب الخليج أن الالتزام بالهوية الفنية يمثل ركيزة أساسية في عمل الجهاز الفني، مبيناً أن بناء اللعب من الخلف يعد من أبرز ملامح أسلوب الفريق، وأضاف: «نؤمن بتقديم كرة قدم منظمة تبدأ من حارس المرمى، ونعتمد على الهدوء والتنظيم في إخراج الكرة، وهذا جزء لا يتجزأ من شخصية الفريق داخل الملعب».



وتطرق دونيس إلى منهجية العمل داخل النادي، مؤكداً أن تطوير اللاعبين الشباب يشكل محوراً مهماً في خطط الجهاز الفني، وقال: «نعمل على منح الفرصة للعناصر الشابة بشكل تدريجي، ومساعدتهم على التطور وفق إمكاناتهم الفنية ومدى التزامهم وانضباطهم».



واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية المرحلة القادمة، مشدداً على أن فريقه يسعى لمواصلة تقديم مستويات إيجابية ومواصلة النتائج الايجابية التي تعكس الاستقرار الفني والعمل المتواصل الذي يشهده الخليج خلال هذه الفترة.