دخل نادي الهلال سباق «الميركاتو» الشتوي بقوة، بعدما فتح خط مفاوضات ساخناً مع نادي ستاد رين الفرنسي من أجل الظفر بخدمات المهاجم الشاب محمد قادر ميتي، في خطوة تعكس التحول اللافت في إستراتيجية دوري روشن السعودي نحو استقطاب نجوم المستقبل قبل اكتمال نجوميتهم.

وكشفت مصادر صحفية فرنسية عن تحرك هلالي جريء، تمثل في عرض مالي ضخم وُضع على طاولة إدارة رين، في محاولة لحسم واحدة من أبرز صفقات المواهب الصاعدة في القارة الأوروبية.

وذكر الصحفي سانتي أونا أن الهلال تقدم بعرض رسمي لإدارة النادي الفرنسي لضم المهاجم الواعد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مشيراً إلى أن المفاوضات دخلت مرحلة متقدمة.

وأوضح موقع «فوت ميركاتو» أن العرض الهلالي بلغ 40 مليون يورو، في رقم يعكس الرغبة الجادة لإدارة الزعيم في تدعيم الخط الأمامي بلاعب يمتلك مستقبلاً واعداً وإمكانات فنية عالية.

وبحسب المصادر ذاتها، لا يزال قادر ميتي، البالغ من العمر 18 عاماً، يدرس خياراته بعناية، في ظل تردد اللاعب بين خوض تجربة جديدة في دوري روشن أو الاستمرار في الملاعب الأوروبية.

في المقابل، تسعى إدارة رين إلى تحصين موهبتها الشابة عبر تمديد عقده، خصوصاً بعد المستويات اللافتة التي قدمها أخيراً، ودخوله دائرة اهتمام أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمتد عقد محمد قادر ميتي، المولود عام 2007، مع ستاد رين حتى عام 2028، فيما تُقدّر قيمته السوقية بنحو 10 ملايين يورو، وبدأ الظهور مع الفريق الأول منذ مايو 2024.

ويأتي هذا التحرك الهلالي بالتزامن مع استعداد «الزعيم»، متصدر دوري روشن السعودي، لخوض مواجهة الغد أمام نيوم، ضمن منافسات الجولة الـ16، في اختبار جديد لطموحات الفريق محلياً وقارياً.