يترقب عشاق الكرة الأفريقية والعالمية غداً (الأحد) منتخبي المغرب والسنغال في المباراة الختامية على كأس أمم أفريقيا 2025، على ملعب «مولاي عبد الله» في الرباط، بحثاً عن المجد القاري واللقب الثاني في تاريخ كل منهما، وسط طموح مغربي مدعوم بالأرض والجمهور، ورغبة سنغالية في ترسيخ الهيمنة القارية.

طموح اللقب الثاني وحسابات التاريخ

منذ انطلاق البطولة في 21 ديسمبر الماضي، وضع المنتخبان نصب أعينهما الوصول إلى النهائي، واضطر كل منهما لعبور 6 مباريات صعبة قبل بلوغ اللقاء السابع والحاسم. ويسعى الطرفان لمعادلـة رصيد منتخبي الجزائر والكونغو الديمقراطية في سجل الأبطال، خلف المنتخب المصري المتربع على القمة بـ7 ألقاب.

مشوار المغرب: حصانة دفاعية وطموح جماهيري

استهل «أسود الأطلس» مشوارهم بالفوز على جزر القمر بهدفين دون رد، ثم تعادلوا مع مالي قبل أن يختتموا دور المجموعات بانتصار عريض على زامبيا بثلاثية نظيفة، ليتصدروا مجموعتهم برصيد 7 نقاط.

تجاوز العقبات بصعوبة وثبات

عانى المنتخب المغربي في دور الـ16 أمام تنزانيا، لكنه خرج منتصراً بهدف وحيد وسط جدل تحكيمي، قبل أن يحقق فوزاً تاريخياً على الكاميرون في ربع النهائي بثنائية نظيفة، هو الأول له أمام «الأسود غير المروضة» في أمم أفريقيا.

ركلات الترجيح تفتح باب النهائي

وفي نصف النهائي، حسم المغرب بطاقة العبور على حساب نيجيريا بركلات الترجيح (4-2)، بعد تعادل سلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، ليبلغ النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.

دياز وبونو.. نجوم الحسم

يعوّل الجمهور المغربي كثيراً على براهيم دياز، هداف البطولة بـ5 أهداف، فيما يواصل الحارس ياسين بونو كتابة الأرقام القياسية بعد خروجه بشباك نظيفة في 5 مباريات، واستقبال هدف وحيد فقط طوال البطولة.

مشوار السنغال: صلابة هجومية وسجل بلا هزائم

بدأ «أسود التيرانغا» البطولة بقوة عبر الفوز على بوتسوانا بثلاثية نظيفة، ثم تعادلوا مع الكونغو الديمقراطية، قبل أن يستعيدوا نغمة الانتصارات بفوز كبير على بنين، رغم اللعب بعشرة لاعبين.

قلب الطاولة في الأدوار الإقصائية

في دور الـ16، قلبت السنغال تأخرها أمام السودان إلى فوز مستحق 3-1، ثم تجاوزت مالي بهدف نظيف في ربع النهائي، مستفيدة من النقص العددي لمنافسها.

إقصاء مصر وبلوغ النهائي الرابع

وحسم منتخب السنغال بطاقة النهائي بعد فوزه على مصر بهدف دون رد في نصف النهائي، ليصل إلى النهائي الرابع في تاريخه، ويواصل سلسلة نتائجه الإيجابية في البطولة.

أرقام هجومية ودفاع منظم

سجلت السنغال 12 هدفاً في النسخة الحالية، وهو أفضل رصيد تهديفي لها في تاريخ مشاركاتها، كما حافظت على شباكها نظيفة في 4 مباريات، وتسعى لمواصلة سجلها الخالي من الهزائم للمباراة الـ18 توالياً في أمم أفريقيا.

مواجهة رقم 32 وتفوق تاريخي مغربي

رغم أن النهائي الحالي هو الأول بين المنتخبين في كأس أمم أفريقيا، إلا أنه اللقاء رقم 32 في تاريخ مواجهاتهما، حيث يتفوق المغرب بـ18 فوزاً مقابل 7 للسنغال و6 تعادلات.

أرقام نهائية وإرث كروي

يحمل النهائي دلالات تاريخية، كونه التاسع بين منتخبات شمال وغرب أفريقيا، وسط سجل طويل من النهائيات الحاسمة التي كثيراً ما امتدت إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح، ما يعزز التوقعات بمواجهة مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة.