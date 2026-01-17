مقابل 35 مليون يورو.. رونالدو يعرض قصر أحلامه للبيع

في خطوة مفاجئة، قرر قائد فريق النصر كريستيانو رونالدو، وزوجته المستقبلية جورجينا رودريغيز، عرض قصر أحلامهما للبيع في مدينة كاسكايس الساحلية بالبرتغال، مقابل نحو 35 مليون يورو.

حلم لم يكتمل

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فقد بدأ رونالدو وجورجينا العام الجديد بخبر سعيد تمثل في اكتمال تجهيز قصر الأحلام، الذي كان من المفترض أن يصبح المقر الرئيسي للعائلة بعد اعتزال النجم البرتغالي كرة القدم، إلا أن هذا الحلم لم يكتمل، ليُتخذ قرار مفاجئ ببيع العقار.



رونالدو استحوذ في عام 2020 على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 12 ألف متر مربع في مدينة كاسكايس، وشرع بعدها في مشروع إنشائي ضخم لبناء منزل الأحلام.

مشروع ضخم وتحديات متعددة

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو استحوذ في عام 2020 على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 12 ألف متر مربع في مدينة كاسكايس، وشرع بعدها في مشروع إنشائي ضخم لبناء منزل الأحلام. وعلى مدار السنوات الماضية، واجه رونالدو وجورجينا عدة تحديات، من بينها تغييرات في الفريق الفني المشرف على البناء، إضافة إلى عقبات قانونية أجبرتهما على إعادة النظر في بعض تفاصيل التصميم، ورغم ذلك، تجاوز حجم الاستثمار كل التوقعات.



الخصوصية وراء قرار البيع

لكن تلك الصعوبات لم تكن السبب الرئيسي في قرار بيع القصر بعد اكتماله، إذ جاء عامل الخصوصية في مقدمة الأسباب، بعدما خيّبت المنطقة المحيطة بالعقار توقعات رونالدو وجورجينا، مع تزايد عدد السكان الجدد في ظل توفر مختلف وسائل الرفاهية، إلى جانب إطلالة بعض المنازل المجاورة مباشرة على القصر. ووفقاً لوسائل إعلام برتغالية، حاول رونالدو شراء الأراضي المجاورة للعقار لضمان الخصوصية، إلا أن المالكين رفضوا البيع.

مواصفات قصر الأحلام

ويضم القصر مسبحاً داخلياً وآخر خارجياً بمساحة تصل إلى 37 متراً مربعاً، يطل مباشرة على المحيط الأطلسي، كما يحتوي على سينما خاصة، وصالة رياضية متكاملة، ومرآب يتسع لنحو 20 سيارة، كما يتمتع العقار بإمكانية الوصول إلى شاطئ اصطناعي خاص.