أبدت شركة نادي الهلال شجبها للتصريحات الإعلامية غير المسؤولة التي أدلى بها مدرب نادي النصر البرتغالي جورج جيسوس تجاه نادي الهلال.



وتضمّنت تلك التصريحات افتراءات غير مقبولة في ظل النهضة الرياضية غير المسبوقة التي تعيشها رياضة المملكة، بفضل الاهتمام الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، ما أسهم في أن تكون كرة القدم السعودية جاذبةً للنجوم والجماهير من شتى أنحاء العالم بمستويات تنافسية تضاهي كبرى المنافسات الدولية، حيث أتت تلك التصريحات بما لا ينسجم مع الأهداف السامية للرياضة على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، التي نصّت على مبدأ حياد كرة القدم، وحماية نزاهتها، ووحدة المنافسة.



وشدّدت شركة نادي الهلال على ثقتها بالجهات الرياضية المختصة أن تتّخذ الإجراءات المناسبة تجاه تلك التصريحات المثيرة للرأي العام دون وجه حق، فضلاً عن إساءتها للمشروع الرياضي السعودي، ذاكرةً أنها بصدد رفع شكوى رسمية للجهات المختصة؛ لاتخاذ ما يلزم بشأنها.