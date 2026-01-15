يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة اليد اليوم (الخميس)، مشاركته في البطولة الآسيوية الـ22، المؤهلة إلى «بطولة العالم 2027» بجمهورية ألمانيا، عندما يواجه منتخب إيران، على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للألعاب الرياضية بدولة الكويت، ضمن منافسات المجموعة (D) من البطولة التي يشارك فيها (15) منتخباً آسيوياً.



وتضم مجموعة الأخضر، منتخبات إيران واليابان وأستراليا، ويسعى المنتخب السعودي لتحقيق انطلاقة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقات التأهل إلى الدور الرئيسي، بعد مواجهتَي اليابان وأستراليا السبت والإثنين القادمين.



وكان المنتخب السعودي قد أنهى برنامجاً إعدادياً متكاملاً للحدث القاري، تضمن ستّ مراحل إعدادية، شملت معسكرات داخلية ركزت على الجوانب البدنية والفنية، إضافة إلى معسكر خارجي أسهم في رفع مستوى الانسجام واكتساب الاحتكاك الدولي، إلى جانب خوض عدد من المباريات الدولية الودية التي هدفت إلى اختبار الخطط الفنية والوقوف على جاهزية اللاعبين.