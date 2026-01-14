أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده مع لاعبه السابق مايكل كاريك لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للبرتغالي روبن أموريم الذي تمت إقالته بسب سوء النتائج.

مدة العقد

وقال النادي في بيان: «يسر نادي مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين مايكل كاريك مدرباً للفريق الأول للرجال حتى نهاية الموسم الجاري 2025-2026».

مسيرة ذهبية

وخاض كاريك 464 مباراة بقميص مانشستر يونايتد، حقق خلالها خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ولقبين في كأس رابطة المحترفين، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

تاريخ تدريبي «متواضع»

وبعد اعتزاله كرة القدم، انضم كاريك إلى الجهاز الفني للفريق الأول عام 2018، وعمل مساعداً لكل من جوزيه مورينيو وأولي جونار سولشاير، كما تولى قيادة الفريق بشكل مؤقت عقب رحيل المدرب النرويجي.

وسبق للاعب الدولي الإنجليزي السابق تدريب فريق ميدلسبره، أحد أندية دوري الدرجة الثانية في إنجلترا، لمدة عامين ونصف، بداية من أكتوبر 2022، ورغم البداية القوية، فشل في قيادة الفريق للعودة إلى البريميرليغ، ليُقال من منصبه بنهاية الموسم الماضي.