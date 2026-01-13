يواجه المنتخب المصري نظيره السنغالي على الملعب الكبير بمدينة طنجة، في أولى مواجهتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم، المقامة حاليًا في المغرب.



ويتطلع منتخب مصر للعبور للمباراة النهائية والاقتراب خطوة أخرى من حصد اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، في الوقت الذي يبحث فيه المنتخب السنغالي عن الفوز وبلوغ المباراة الختامية بحثاً عن التتويج للمرة الثانية.



ويأمل منتخب مصر الذي بلغ نصف النهائي للمرة الثالثة في آخر 5 نسخ من البطولة بفضل انتصاره على كوت ديفوار بثلاثية مقابل هدفين، في إنهاء سلسلة الوصافة التي تكررت في نسختي 2017 و2022، والتتويج لأول مرة منذ 2010.



أما السنغال فتعد هذه ثالث مرة تبلغ فيها الدور نصف النهائي خلال آخر 4 نسخ، بعد فوزها في ربع النهائي على مالي بهدف نظيف، مستفيدة من النقص العددي في صفوف النسور.



وفي المباراة الثانية، يلاقي المنتخب المغربي المستضيف نظيره النيجيري على استاد الأمير مولاي عبدالله في العاصمة الرباط.



وحسم منتخب المغرب تأهله لنصف النهائي، عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدفين دون رد، محققًا انتصاره الثالث تواليًا دون أن تهتز شباكه.



ولم يسبق لمنتخب المغرب أن أنهى 4 مباريات متتالية بشباك نظيفة في كأس الأمم الأفريقية، وهو إنجاز يسعى إليه للوصول إلى النهائي للمرة الأولى منذ عام 2004، علما أنه توج باللقب الوحيد له حتى الآن عام 1976.



بدوره، يملك منتخب نيجيريا أفضل هجوم برصيد 14 هدفًا في 5 مباريات، ويسعى لأن يصبح أول منتخب في تاريخ البطولة يسجل هدفين على الأقل في 6 مباريات متتالية ضمن نسخة واحدة.



ويطمح منتخب نيجيريا المتوج باللقب 3 مرات، للعبور إلى المباراة النهائية التاسعة في تاريخه، وفي حال تحقق ذلك ستكون ثاني مرة يخوض فيها نهائيين متتاليين بعد عامي 1988 و1990 عندما خسرهما أمام الكاميرون والجزائر تواليًا.