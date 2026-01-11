يراقب الشارع الرياضي السعودي القمة المنتظرة بين قطبي العاصمة الرياض، الهلال والنصر، التي ستقام ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، إذ لا يقتصر هذا اللقاء على الصراع التقليدي بين الفريقين فقط، بل يحمل بعدًا جديدًا يتمثل في القيمة السوقية للاعبي الفريقين، التي يتفوق الهلال فيها بـ192.2 مليون يورو، معتمداً على مزيج من الخبرة الأوروبية والموهبة الكبيرة.



ويتصدر الأورغوياني داروين نونيز قائمة أغلى اللاعبين بقيمة 35 مليون يورو، يليه الفرنسي ثيو هيرنانديز بـ28 مليون يورو، ثم البرتغالي روبن نيفيز بقيمة 25 مليون يورو.



على الجانب الآخر، يمتلك النصر قيمة سوقية أقل تصل إلى 138.1 مليون يورو، لكنه يعتمد على مجموعة متميزة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق.



يقود الثلاثي البارز الفريق في خطي الهجوم والدفاع، حيث يأتي جواو فيليكس في المقدمة بقيمة 25 مليون يورو، يليه الفرنسي كينغسلي كومان بـ22 مليون يورو، ثم المدافع الفرنسي محمد سيماكان بقيمة 20 مليون يورو.



وعلى الرغم من الفارق المالي، يمتلك النصر القدرة على قلب موازين المباراة في أي لحظة بفضل خبرته الهجومية.