يحل النادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره الأخدود، اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم منتشياً بفوزه على النصر بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية، ويستهدف «الراقي»، بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، تحقيق انتصاره الثالث على التوالي والثامن هذا الموسم، من أجل التقدم إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.

ويحتل الأهلي المركز السابع برصيد 25 نقطة، جمعها من سبعة انتصارات وأربعة تعادلات مقابل هزيمة واحدة.

الأخدود يبحث عن إنقاذ موسمه

في المقابل، يتطلع فريق الأخدود إلى وضع حد لسلسلة نتائجه السلبية، عبر تحقيق مفاجأة أمام الأهلي أو الخروج بنتيجة إيجابية على أقل تقدير، تمنحه دفعة معنوية قبل الجولات المقبلة.

ويوجد الأخدود في المركز السابع عشر (قبل الأخير) برصيد خمس نقاط فقط، حصدها من فوز وحيد وتعادلين مقابل تسع هزائم.