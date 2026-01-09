كسب فريق الاتفاق نظيره النجمة بـ4 أهدافٍ مقابل 3 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).



وسجّل أهداف الاتفاق لاعب النجمة الهليل عن طريق الخطأ في مرماه عند الدقيقة (27)، وديمبلي عند الدقيقة (39)، وكالفو عند الدقيقتين (42) و(59)، فيما سجّل أهداف فريق النجمة كل من: الطليحي، وجاسم، ولازارو، عند الدقائق (72) و(73) و(87).



وبهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى (22) نقطة في المركز السابع مؤقتًا، فيما تجمّد النجمة عند رصيده السابق (نقطتين) في المركز الثامن عشر.