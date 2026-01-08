هدد لاعبو المنتخب النيجيري بمقاطعة التدريبات، وتأجيل رحلتهم إلى مراكش استعداداً لخوض المواجهة المرتقبة السبت المقبل ضد الجزائر في الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، ما لم يصرف الاتحاد النيجيري لكرة القدم جميع المستحقات المالية المتأخرة المتمثلة في مكافآت الفوز المقررة للاعبين والطاقم الفني.



ويأتي هذا الموقف نتيجة تأخر صرف الحوافز المالية المستحقة عن المباريات السابقة في البطولة، ما أثار استياء واسعاً داخل صفوف اللاعبين والمسؤولين المرافقين للبعثة، ولم يصدر عن الاتحاد النيجيري أي تعليق رسمي حتى الآن، بينما يترقب المشجعون والمحللون بقلق تطورات الوضع، خشية أن تؤثر هذه الخلافات على أداء «النسور» في مراحل خروج المغلوب.