أكد المدير الفني لنادي برشلونة، هانسي فليك، أن بطولة كأس السوبر الإسباني تُعد مختلفة في طبيعتها عن البطولات التي خاضها سابقاً في ألمانيا، قبل مواجهة فريقه أمام أتلتيك بلباو، التي تقام على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية، مشيراً إلى أن الفريق سبق له التواجد في المملكة خلال النسخة الماضية، ويتطلع اليوم للعودة وتحقيق اللقب من جديد، وأن الفوز بالكأس يتطلب عملاً مضاعفاً وتركيزاً أكبر، مبيناً في الوقت ذاته أن جماهير برشلونة تبحث دائماً عن الانتصارات وتحقيق البطولات، وهو ما يمثل هدفاً رئيسياً للفريق في هذه المشاركة.



وأضاف فليك: «مواجهة أتلتيك بلباو لن تكون سهلة، نظراً لما يمتلكه الفريق من عناصر مميزة، لكننا يجب أن نكون في قمة جاهزيتنا الذهنية، وتقديم مستوى مختلف عمّا ظهر به الفريق في المباراة الأخيرة، ففريقنا يمتلك لاعبين يتميزون بالسرعة، ويعرفون جيداً قيمة هذه البطولة، وأن هدفنا فيها هو التتويج باللقب».