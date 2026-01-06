أعلن مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو القائمة المستدعاة للسفر إلى السعودية، اليوم (الثلاثاء)، استعداداً لخوض بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير الجاري.

وتنطلق بطولة كأس السوبر الإسباني بمواجهة تجمع برشلونة وأتلتيك بلباو، غداً (الأربعاء)، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، على أن يلتقي ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد يوم الخميس، فيما تُقام المباراة النهائية يوم الأحد القادم بين الفائزين.

غياب مبابي للإصابة

وشهدت قائمة ريال مدريد المسافرة إلى السعودية غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي، بسبب معاناته من التواء في الركبة اليسرى.

وتضم قائمة ريال مدريد المسافرة إلى السعودية

في حراسة المرمى تيبو كورتوا - أندري لونين وفران غونزاليس. والدفاع داني كارفاخال - ديفيد ألابا - ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - كاريراس - فران غارسيا - أنطونيو روديغر - فيرلاند ميندي - دين هويسين وديفيد خيمينيز.

والوسط جود بيلينغهام - إدواردو كامافينغا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - أردا غولر - داني سيبايوس وتياغو. والهجوم فينيسيوس جونيور - رودريغو غوس- غونزالو غارسيا وماستانتونو.