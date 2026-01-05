أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً انضباطياً يقضي بإيقاف لاعب النادي الأهلي روجيـر إيـبانيـز مباراةً واحدة تلقائياً، على خلفية حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة في مواجهة فريقه أمام الفيحاء ضمن منافسات دوري روشن السعودي، التي أُقيمت في 30 ديسمبر 2025م؛ وذلك بسبب اللعب العنيف تجاه أحد لاعبي الفريق المنافس، وفقاً لما ورد في تقرير حكم المباراة.



وأوضحت اللجنة في قرارها الصادر في 04 يناير 2026م، ثبوت مخالفة اللاعب للمادة (48-1-1) من لائحة الانضباط والأخلاق، وبناءً عليه تقرّر ما يلي:



إيقاف اللاعب مباراة واحدة تلقائياً بسبب البطاقة الحمراء، وإلزام اللاعب روجيـر إيـبانيـز بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لصالح حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، واعتبار القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.



وفي السياق نفسه سيغيب عن صفوف الفريق في مواجهته المقبلة أمام الأخدود 8 لاعبين هم: ميندي، وعلي مجرشي، ومحمد عبدالرحمن، وياسين الزبيدي، ورياض محرز، وفرانك كيسيه، وفالنتين أتانجانا، ما يشكّل تحدياً فنياً أمام الجهاز الفني في ظل الغيابات المتعددة.