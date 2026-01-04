ينهي مدرب المنتخب السعودي لويجي دي بياجو مخططاته الفنية لمواجهة منتخب قيرغيزستان غداً (الثلاثاء)، الساعة 7:00 مساء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن مباريات الجولة الأولى في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، إذ سيجري مناورة كروية ختامية، غدا (الإثنين)، سيركز خلالها على تطبيق اللاعبين الأسلوب الفني واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة قيرغيزستان.



وطالب المدرب لويجي اللاعبين ببذل الجهود الكبيرة من أجل تحقيق الانتصارات والمنافسة على تحقيق لقب كأس أمم آسيا 2026.



وشهدت تدريبات الأخضر الأولمبي وجود 23 لاعباً استعداداً لخوض مباريات كأس أمم آسيا 2026، وهم: حامد يوسف، تركي بالجوش، مهند اليحيى، محمد عبدالرحمن، عواد دهل، سليمان هزازي، محمد الدوسري، خالد العسيري، عبدالرحمن العبيد، محمد برناوي، سالم النجدي، ياسين الزبيدي، عبدالملك الجابر، مصعب الجوير، فارس الغامدي، فيصل الصبياني، راكان الغامدي، همام الهمامي، عبدالعزيز العليوة، عبدالرحمن سفياني، ماجد عبدالله، ثامر الخيبري وعبدالله رديف.



يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يوجد في المجموعة الأولى وبجانبه منتخبات الأردن، وفيتنام، وقيرغيزستان.



