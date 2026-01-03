حقق فريق الخلود الفوز على نظيره الفيحاء بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.



وافتتح مسلسل أهداف الخلود ماوليدا في الدقيقة 5، والهدف الثاني عن طريق مدافع الفيحاء سمولينغ بالخطأ في مرماه في الدقيقة 38، والهدف الثالث إنزيكي في الدقيقة 44.



وفي شوط المباراة الثاني، سجل هتان باهبري الهدف الرابع في الدقيقة 65، قبل أن يختتم مسلسل الأهداف ماوليدا بالهدف الخامس في الدقيقة 84.



وشهد اللقاء حالة طرد للاعب الفيحاء سيميدو في الدقيقة 63 بعد العودة لتقنية الـVAR.



وبهذه النتيجة، رفع الخلود رصيده إلى النقطة رقم 12، وهو نفس الرصيد النقطي للفيحاء.



وسيستضيف الخلود نظيره الاتحاد، الجمعة القادم، الساعة 8:30 مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، فيما يحل فريق الفيحاء ضيفاً على نظيره الرياض، السبت القادم، الساعة 6:00 مساء على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري روشن.