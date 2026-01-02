يواصل لاعب نادي الاتفاق الهولندي «فينالدوم» تقديم مستويات مميزة، مثبتاً أنه أحد أهم عناصر الفريق خلال الموسم الحالي، في ظل الأداء اللافت الذي يقدمه تحت قيادة المدرب الوطني سعد الشهري، إذ انعكس الاستقرار الفني والتوظيف التكتيكي الواضح على أرقام اللاعب ومردوده داخل أرضية الملعب.



ومنذ انضمامه إلى الاتفاق في موسم 2023/2024، أصبح «فينالدوم» ركيزة أساسية في وسط الملعب، لما يمتلكه من خبرة كبيرة وقدرات فنية وبدنية عالية، ساعدت الفريق على تحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، إضافة إلى حضوره المؤثر في الثلث الأخير من الملعب.



وخاض «فينالدوم» بقميص الاتفاق حتى الآن 80 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 31 هدفاً، وصناعة 11 هدفاً، في أرقام تعكس حجم تأثيره الكبير مع الفريق، سواء من حيث التسجيل أو صناعة الفرص.



وتكشف المقارنة بين فترتيه مع الجهازين الفنيين السابق والحالي تطوراً واضحاً في مستواه؛ إذ لعب تحت قيادة المدرب السابق ستيفين جيرارد 50 مباراة، سجل خلالها 11 هدفاً، وصنع 7 أهداف، في وقت كان يعتمد فيه الفريق بشكل أكبر على اللعب الجماعي وتدوير الأدوار الهجومية.



في المقابل، شهد أداء فينالدوم قفزة كبيرة مع المدرب الحالي سعد الشهري، إذ شارك في 30 مباراة فقط، تمكن خلالها من تسجيل 20 هدفاً، وصناعة 5 أهداف، ليصبح أحد أبرز مفاتيح اللعب الهجومي، مستفيداً من منحه حرية أكبر في التقدم وصناعة الفارق بالقرب من مناطق الخصم.



ويُعزى هذا التحسن اللافت إلى النهج الفني الذي ينتهجه سعد الشهري، والذي أسهم في استغلال إمكانات فينالدوم بالشكل الأمثل، سواء من خلال توظيفه في أدوار هجومية متقدمة أو الاعتماد عليه في التحولات السريعة، ما جعله حاضراً بشكل دائم في مشاهد الحسم.



ويواصل فينالدوم، من خلال هذه الأرقام، تأكيد نجاح تجربته مع الاتفاق، في وقت تعقد فيه جماهير النادي آمالاً كبيرة على استمرار تألقه وقيادته للفريق لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.



يُذكر أن الاتفاق تعاقد مع المدرب الوطني سعد الشهري في الموسم الماضي (2024/2025)، ابتداءً من الجولة الـ18 من منافسات الدوري.