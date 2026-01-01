كثّفت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا «2027 السعودية»، برامجها الميدانية الخاصة بمتطوعي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً «2026 السعودية»، ضمن مراحل الاستعداد النهائية لانطلاق النسخة السابعة من البطولة، التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 6 إلى 24 يناير الجاري، بمشاركة 16 منتخباً آسيوياً في مدينتي الرياض وجدة.



وشهدت ملاعب البطولة الأربعة تنظيم تدريبات ميدانية للمتطوعين؛ شملت ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، وملعب نادي الشباب في الرياض، وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، والملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وهدفت إلى رفع مستوى الجاهزية التشغيلية، والتعريف بالمنشآت الرياضية ومرافقها، إضافة إلى تنفيذ تدريبات عملية تحاكي بيئة العمل أثناء المباريات، وذلك عقب اجتياز المتطوعين البرامج التدريبية النظرية العامة والمتخصِّصة التي خضعوا لها خلال الفترة الماضية.



وتركزت التدريبات الميدانية لأكثر من 600 متطوع على تمكينهم من فهم أدوارهم التنظيمية بشكل عملي، والاطلاع على مسارات الحركة داخل الملاعب، وآليات التنسيق بين الفرق التشغيلية، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن انسجام العمل خلال أيام البطولة. وشملت الجولات الميدانية تعريف المتطوعين بمناطق الجماهير، ومواقع الفرق والإعلام، ومناطق الخدمات والدعم، بما يرسّخ جاهزيتهم للعمل ضمن منظومة تشغيلية متكاملة.



واعتمدت اللجنة المحلية المنظمة برنامجاً تحفيزياً بعنوان «جواز المتطوع»، يُمنح لكل متطوع مشارك في البطولات التي تشرف عليها اللجنة، إذ تُوثق مشاركته عبر ختم خاص عند إتمام كل مهمة بنجاح، في تجربة تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والاستمرارية، وتمكين المتطوعين من بناء سجل تطوعي يمتد حتى ختام كأس آسيا «2027 السعودية».



ويأتي البرنامج امتداداً لنهج اللجنة المحلية المنظمة في تطوير تجربة التطوع وفق أفضل الممارسات العالمية، والاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة، بوصف المتطوعين عنصراً محورياً في نجاح الأحداث الرياضية الكبرى، وإحدى ركائز بناء مجتمع حيوي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.



وتُعد بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً محطة رئيسة في مسار الاستعداد لاستضافة كأس آسيا 2027، بما تحمله من فرص عملية لاختبار الجاهزية التنظيمية والبشرية، وتعزيز الخبرات الوطنية في إدارة البطولات القارية والدولية.