فشل نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في تسجيل «هاتريك» (ثلاثة أهداف في مباراة واحدة) على الأقل خلال سنة ميلادية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2010، لتنتهي سلسلة تاريخية استمرت 15 عاماً.

كريستيانو رونالدو

آخر ظهور في 2025

وخاض النصر مباراته الأخيرة في 2025 أمام الاتفاق، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، مساء أمس (الثلاثاء)، وسجّل رونالدو الهدف الثاني لفريقه في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.

غزارة دون «هاتريك»

وبحسب موقع «talk SPORT»، تجاوز كريستيانو رونالدو حاجز 40 هدفاً للموسم الثالث على التوالي، إلا أن 2025 شهد توقف سلسلة تسجيله للهاتريك، التي استمرت منذ عام 2010.

وكان رونالدو قد سجل آخر «هاتريك» في مايو 2024، خلال فوز النصر على الوحدة بنتيجة 6-0.