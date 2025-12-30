سُحبت اليوم قرعة بطولة جدة لكرة القدم 2026، التي ستقام برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وبمتابعة مُحافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، وبإشراف وتنظيم فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود.



واعتمدت اللجان المنظمة للبطولة معايير تصنيف الفرق قبل إقامة القرعة لتحقيق التوازن بين الفرق الـ24 المشاركة في البطولة، وتوزيعها على مسارين (الفرق الحكومية – رابطة الهواة) دون أن يتواجها، وتنطلق منافسات البطولة يوم 14 شعبان، بينما تُقام المباراة النهائية يوم 14 رمضان 1447هـ.



وأسفرت القرعة عن مجموعات «الفرق الحكومية» المجموعة (A): فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، والدفاع المدني، ووزارة التعليم، والمجموعة (B): الحرس الوطني بالقطاع الغربي، وشرطة محافظة جدة، والحرس الملكي، والمجموعة (C): قوات أمن المنشآت، والدوريات الأمنية بمحافظة جدة، والقوات الخاصة للأمن البيئي، والمجموعة (D): حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، والأمن الدبلوماسي بمنطقة مكة المكرمة، وأرامكو السعودية.



كما تضم مجموعات «رابطة الهواة» المجموعة (E): فريق القنفذة، وفريق الأسطورة، وفريق الطموح، والمجموعة (F): فريق أكاديمية نور، وسلام الجامعة، وشباب العز، والمجموعة (G): فريق نجوم الفرسان (الطائف)، وفريق التعاون (جدة)، وفريق الرسوخ (جدة)، والمجموعة (H): فريق العربي (جدة)، والوداد الطائفي، وفريق يونايتد (للاعبين السابقين).



وتهدف البطولة إلى تعزيز روح الرياضة والتنافس بين المشاركين، وتوفير منصة مثالية للفرق لعرض مهاراتهم في أجواء شهر رمضان المبارك.