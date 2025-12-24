أعرب المدرب اليوناني جورجيوس دونيس عن سعادته وفخره الكبيرين بذكر اسمه ضمن الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب السعودي، مؤكداً أن هذا الأمر يُعد شرفاً كبيراً له، خصوصاً لما تحمله السعودية من مكانة خاصة في مسيرته وحياته. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة فريقه الخليج بنظيره الهلال ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين. وأكد دونيس أنه في حال خُيّر بين تدريب أي منتخب، فسيكون اختياره محصوراً بين السعودية واليونان، مشدداً على أنه يشعر في المملكة وكأنه في وطنه وبين أهله، ويملك ارتباطاً عاطفياً كبيراً بها.



وأوضح المدرب اليوناني أنه يفهم جيداً «DNA» اللاعب السعودي، مشيراً إلى أن اللاعب المحلي يتمتع بقدرات فنية عالية ويحتاج فقط للثقة والتنظيم ليقدّم أفضل ما لديه.



كما أشار دونيس إلى دوره في وصول عدد من اللاعبين إلى المنتخب السعودي، من بينهم فراس البريكان، نواف بوشل، مراد هوساوي، وصالح أبو الشامات، مؤكداً فخره بمساهمته في تطويرهم وتجهيزهم للعب الدولي.



واختتم دونيس حديثه بالتأكيد على أن كرة القدم السعودية تمتلك مستقبلاً واعداً، وأن الاستثمار في المواهب والاستقرار الفني عنصران أساسيان لتحقيق النجاحات القادمة.