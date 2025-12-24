علمت «عكاظ» من مصادرها أن إدارة نادي الشباب أغلقت 3 قضايا في الفيفا، منها قضيتان تمثل الدفعة الثانية لنادي دينامو كييف الأوكراني من انتقال الحارس هيورهي بوشان بمبلغ 500 ألف دولار، والدفعة الثالثة 300 ألف دولار، والقضية الثالثة للاعب الكولمبي غوستافو كويلار، بسداد المبلغ المتبقي من المخالصة المالية التي وقعها 200 ألف دولار، قبل أن يصدر فيها قرار من «الفيفا» بالمنع من التسجيل.



وكشفت المصادر أن هناك 5 قضايا على نادي الشباب قيد النظر لدى «الفيفا» دون صدور قرارات بالمنع من التسجيل حتى الآن، تخص اللاعب الإيطالي السابق جاك بونافينتورا، والمدرب التركي فاتح تيريم و 3 من مساعديه، وتعمل الإدارة على إغلاقها جميعاً.