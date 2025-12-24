فاز غزل المحلة على ضيفه الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم.



وبهذه النتيجة، حصد غزل المحلة 3 نقاط من مباراتين في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 3 نقاط من 3 مباريات في المركز الخامس بالمجموعة الأولى.



وفي إطار منافسات الجولة ذاتها للمجموعة الثانية، تغلب وادي دجلة على مضيفه مودرن سبورت بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت بالقاهرة، ليحصد وادي دجلة 3 نقاط من مباراتين في المركز الرابع، فيما توقف رصيد مودرن سبورت عند نقطة واحدة من مباراتين أيضاً في المركز الخامس بالمجموعة الثانية.