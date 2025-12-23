علمت مصادر «عكاظ» أن إدارة نادي الأهلي تدرس إمكانية خروج اللاعب البرازيلي ويندرسون جالينو من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في حال كان البديل مميزاً في خانة الجناح الأيسر لتعزيز الخط الهجومي؛ إذ تسعى اللجنة التنفيذية بالنادي لتوفير حاجات الجهاز الفني بالنادي، وتعمل على دراسة الخيارات المتاحة في سوق الانتقالات من أجل تدعيم صفوف الفريق بلاعب قادر على الإضافة في مركز الجناح، وفي حال إيجاد البديل المناسب سيكون جالينو الأقرب للرحيل خلال الميركاتو الشتوي الحالي.



يُذكر أن النادي الأهلي يسعى إلى تعزيز قوته الهجومية في ظل المنافسات المحلية والقارية، في إطار حرصه على المنافسة على البطولات خلال الموسم الرياضي الحالي.