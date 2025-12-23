استهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة في المغرب، بفوز قاتل على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الإثنين) على ملعب «أدرار».

ربكة الحسابات

افتتح منتخب زيمبابوي التسجيل في الدقيقة 20، بعد عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، استقبلها بيرنسي دوبي بتسديدة قوية على يمين الحارس محمد الشناوي.

ورغم محاولات المنتخب المصري المتواصلة وسيطرته على مجريات اللعب، انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب زيمبابوي بهدف دون رد.

المنتخب المصري كثف ضغطه بحثاً عن التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 64.

مرموش يدرك التعادل

وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب المصري ضغطه بحثاً عن التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 64، عندما أطلق عمر مرموش تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

محمد صلاح خلال تسجيل الهدف.

الوقت «القاتل»

وواصل المنتخب المصري هجومه حتى الدقائق الأخيرة، ليقود القائد محمد صلاح منتخب بلاده إلى انتصار «قاتل»، بعدما سجل هدف الفوز في الدقيقة 90+1 من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

مجموعة مصر

ويوجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنغولا.