رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اسم نادي النصر من قائمة الأندية الممنوعة من التسجيل، بعد نجاح النادي في سداد مبلغ 9 ملايين يورو لنادي مانشستر سيتي، من صفقة المدافع الإسباني إيميريك لابورت، لينهي «فارس نجد» ملف القضية نهائياً.



يذكر أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قدم شكوى رسمية للاتحاد الدولي «فيفا» يطالب فيه بالمبلغ المستحق على النصر في 31 أغسطس الماضي، ولم يتم سداده من النادي العاصمي، وفي ضوء ذلك قدم النادي الإنجليزي شكواه التي في ضوئها أصدر «فيفا» قبل يومين قرار منع النصر من قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية في حال عدم سداد المبلغ.