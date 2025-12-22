يواجه فريق الاتحاد نظيره ناساف الأوزبكي، غدا (الثلاثاء)، الساعة 9:15 مساء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة السادسة بمسابقة دوري أبطال آسيا لأندية النخبة.



يدخل الفريق الاتحادي اللقاء أمام ناساف الأوزبكي بحثا عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز حظوظه في التأهل للدور القادم، ويسعى المدرب كونسيساو للعودة بالعميد لسكة الانتصارات عقب أن خسر مواجهة الدحيل القطري 4/2 في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، إذ سبق أن قاد كونسيساو فريق الاتحاد لتحقيق الفوز على فريقي الشرطة العراقي بنتيجة 1/4، والشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة ضمن الجولتين الثالثة والرابعة في البطولة الآسيوية، ويمتلك العميد في رصيده ست نقاط من خمس مباريات حقق الفوز في لقاءين، فيما لايملك ناساف الأوزبكي أية نقطة من خمس مباريات.



وكان فريق الاتحاد أقام معسكرا بمدينة دبي الإماراتية، وحرص المدرب كونسيساو على استغلال المعسكر الخارجي في تجهيز الفريق من الجوانب الفنية واللياقية والبدنية كافة، وخاض العميد مباراتين وديتين وحقق الانتصار فيها، «الأولى» مع بالم سيتي 0/6، و«الثانية» جلف يونايتد 0/5.



