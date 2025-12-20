قاد النجم السعودي سعود عبدالحميد فريقه لانس الفرنسي لتحقيق الفوز، والتأهل إلى دور الـ 32 من بطولة كأس فرنسا، ونجح في تقديم أداء فني رائع، إذ سجل هدفاً وصنع آخر، ليساهم بشكل كبير في انتصار فريقه على فريق فينيي بنتيجة 3-1.



واستطاع الظهير الأيمن سعود عبدالحميد في الدقيقة 17 صناعة الهدف الأول لفريق لانس من خلال إرسال كرة عرضية لزميله ريان فوفونا الذي أودعها في شباك فريق فينيي، ولم يكتفِ بالصناعة، بل أدى دوره الهجومي قبل نهاية الشوط الأول، حينما نجح في استغلال التمريرة التي تهيأت له داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية في الدقيقة 45+1، مسجلاً الهدف الثاني لفريقه، وفي الشوط الثاني، عزز أندريه بولاتوفيتش النتيجة للانس في الدقيقة 68، قبل أن يسجل نولان بونت هدف فينيي الوحيد في الدقيقة 85.



وتعتبر بطولة كأس فرنسا واحدة من أعرق المسابقات في كرة القدم الأوروبية، إذ انطلقت نسختها الأولى عام 1917، وتعد مفتوحة لجميع الأندية الفرنسية، من الهواة إلى المحترفين.



اللاعب سعود عبدالحميد يعيش أياماً جميلة يمع فريق لانس الفرنسي الذي يعتلي صدارة الدوري الفرنسي برصيد 37 نقطة، إثر فوزه على نيس بهدفين مقابل لا شيء ضمن مباريات الجولة الـ16 في الدوري.