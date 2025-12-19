أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنفاق الأندية الاحترافية لكرة قدم الرجال ما مجموعه 1.37 مليار دولار أمريكي على رسوم خدمات وكلاء الأندية المتعلقة بالانتقالات الدولية للاعبين خلال العام الحالي (بين 1 يناير و1 ديسمبر)، وذلك بزيادة تجاوزت 90% مقارنة بالعام الماضي.



وقال «الفيفا» في بيانه الذي أصدره إن هذا الرقم يمثل أعلى إجمالي إنفاق سنوي على الإطلاق، متجاوزاً بفارق شاسع الرقم القياسي السابق المسجل عام 2023 وقدره 889.4 مليون دولار أمريكي، مشيراً إلى أن أندية أوروبا دفعت أكبر حصة من رسوم الوكلاء على الصعيد العالمي، علماً أن الهيمنة الأوروبية في هذا الصدد يمكن أن تعزى بالأساس إلى الأندية الإنجليزية، التي كانت على رأس لائحة الإنفاق في لعبة الرجال بإجمالي فاق 375 مليون دولار أمريكي.



وأشار البيان إلى أن الأندية الألمانية حلت في المرتبة الثانية بما مجموعه 165 مليون دولار أمريكي، بينما تصدرت إنجلترا قائمة الانتقالات الواردة التي تمت فيها الاستعانة بوكلاء الأندية (51.1%)، بينما تأتي صربيا على رأس البلدان المصدرة للاعبين عبر صفقات انتقال تمت فيها الاستعانة بوكلاء الأندية (28.7%).



وأوضح «الفيفا» أنه خلال هذا العام شارك وكلاء الأندية في 3010 انتقالات دولية، وهو رقم قياسي جديد تخللته زيادة بنسبة 38.1% مقارنة بالعام الماضي، في حين سجل ما مجموعه 3730 صفقة انتقال دولي بمساعدة وكلاء اللاعبين خلال هذا العام، أي ما يعادل 15.3% من إجمالي الانتقالات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19.9% مقارنة بعام 2024.



وفي ما يتعلق بأندية كرة القدم الاحترافية للسيدات، قال «الفيفا»: «أنفقت أكثر من 6.2 مليون دولار أمريكي على خدمات الوكلاء، وهو رقم يتجاوز 13 ضعف المبلغ المسجل عام 2020، بينما يفوق ضعف الرقم المسجل العام الماضي وقدره 3.1 مليون دولار أمريكي».



يذكر أن هذا العام شهد تنظيم أول نسخة على الإنترنت لاختبار وكلاء كرة القدم، الذي جرى تحت مراقبة مباشرة، حيث تم تقديم ما لا يقل عن 16,117 طلباً للمشاركة فيه، وهو أعلى رقم منذ إطلاق الاختبار، إذ وردت معظم الطلبات من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا والبرازيل، علما أن عدد وكلاء كرة القدم المرخصين بلغ 10,525 وكيلاً بتاريخ 4 ديسمبر 2025.



وفي هذا الصدد، قال رئيس قسم «فيفا» المعني بالشؤون القانونية والامتثال إميليو غارسيا سيلفيرو: «تؤكد الأرقام المسجلة هذا العام على الأهمية المتزايدة لوكلاء كرة القدم في كرة القدم الاحترافية، ونحن نتوقع أن يستمر هذا المنحى العام القادم، ما يؤكد أهمية استعانة «فيفا» بلوائح تعنى بتنظيم العمليات ذات الصلة بخدمات وكلاء كرة القدم بناء على أسس شاملة وقابلة للتنفيذ، وذلك من أجل دعم التطور المحرز في هذا الشأن».